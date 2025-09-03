Χωρίς αποτέλεσμα προς το παρόν οι μαραθώνιες συνομιλίες του Γάλλου πρωθυπουργού Μπαϊρού με την αντιπολίτευση
Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού συναντάται με τους πολιτικούς ηγέτες για να αποφύγει την ψήφο δυσπιστίας στις 8 Σεπτεμβρίου, αλλά η αντιπολίτευση παραμένει αμετακίνητη, θέτοντας εν αμφιβόλω την επιτυχία του
