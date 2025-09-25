Χριστοδουλίδης από το βήμα του ΟΗΕ: Κατηγόρησε τον Ερντογάν για επιλεκτική ευαισθησία και υποκρισία
Πέταξε το γάντι στον Πρόεδρο της Τουρκίας για το Κυπριακό
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/24/xristodoylidhs-apo-to-bhma-toy-ohe-kathgorhse-ton-erntogan-gia-epilektikh-eyais8hsia-kai
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels