



Το ΝΑΤΟ θα αντεπιτεθεί στις ρωσικές παρεμβολές, μετά το συμβάν με το αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν και το GPS στη Βουλγαρία

"Είμαστε όλοι στην ανατολική πλευρά τώρα, είτε ζείτε στο Λονδίνο είτε στο Ταλίν", δήλωσε την Τρίτη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, σχολιάζοντας τον απόηχο του περιστατικού της προηγούμενης ημέρας.

