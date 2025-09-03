



Το Ισραήλ αρχίζει να καλεί εφέδρους καθώς συνεχίζει τη στρατιωτική επίθεση στην πόλη της Γάζας

Η πόλη της Γάζας είναι το πολιτικό και στρατιωτικό προπύργιο της Χαμάς και, σύμφωνα με το Ισραήλ, εξακολουθεί να φιλοξενεί ένα τεράστιο δίκτυο σηράγγων παρά τις πολλαπλές εισβολές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

