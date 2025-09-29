Το Ιράν εξετάζει τρόπους αντίδρασης στις νέες κυρώσεις του ΟΗΕ για το πυρηνικό του πρόγραμμα

notios xtypos

Ιρανός νομοθέτης λέει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την πυρηνική συνθήκη λόγω των κυρώσεων που επέβαλε εκ νέου ο ΟΗΕ, τις οποίες προκάλεσαν η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο

