



«Το Βέλγιο δεν θα μεταφέρει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παρά τα σχέδια της Επιτροπής»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Maxime Prévot επανέλαβε τη σταθερή αντίθεση της χώρας του στη μετακίνηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – που βρίσκονται κυρίως σε βελγικές τράπεζες – για να βοηθηθεί η Ουκρανία.

