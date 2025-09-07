«Το Βέλγιο δεν θα μεταφέρει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παρά τα σχέδια της Επιτροπής»

notios xtypos

«Το Βέλγιο δεν θα μεταφέρει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παρά τα σχέδια της Επιτροπής»

«Το Βέλγιο δεν θα μεταφέρει τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παρά τα σχέδια της Επιτροπής»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Maxime Prévot επανέλαβε τη σταθερή αντίθεση της χώρας του στη μετακίνηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων – που βρίσκονται κυρίως σε βελγικές τράπεζες – για να βοηθηθεί η Ουκρανία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/06/to-belgio-den-8a-metaferei-ta-desmeymena-rwsika-perioysiaka-stoixeia-para-ta-sxedia-ths-e

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις