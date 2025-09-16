



Τέσσερις πυροσβέστες τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή Τσερνίχιβ

Συνολικά τουλάχιστον πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν και 43 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις σε όλη την Ουκρανία τις τελευταίες 24 ώρες, ανέφεραν οι περιφερειακές αρχές τη Δευτέρα.

