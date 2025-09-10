



«Σύνοδος της Φωτιάς»: Χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα του Κατάρ με στόχο την ηγεσία της Χαμάς

«Επέζησαν όλα τα μέλη της Χαμάς» αναφέρουν παλαιστινιακές πηγές – Οργή στο Κατάρ – Το Ισραήλ έδρασε μόνο του υποστηρίζει το γραφείο του Νετανιάχου

