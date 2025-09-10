«Σύνοδος της Φωτιάς»: Χτύπημα του Ισραήλ στη Ντόχα του Κατάρ με στόχο την ηγεσία της Χαμάς
«Επέζησαν όλα τα μέλη της Χαμάς» αναφέρουν παλαιστινιακές πηγές – Οργή στο Κατάρ – Το Ισραήλ έδρασε μόνο του υποστηρίζει το γραφείο του Νετανιάχου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/09/israel-epithesi-stin-igesia-tis-hamas-sti-doha-qatar
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels