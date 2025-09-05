



Συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομίας στο Ισραήλ – Κινητοποιήσεις υπέρ της εκεχειρίας στη Γάζα

Η αστυνομία χρησιμοποίησε κανόνια νερού και απομάκρυνε τους διαδηλωτές από τις σιδηροδρομικές γραμμές στην Ιερουσαλήμ την Τετάρτη, καθώς χιλιάδες διαδήλωναν έξω από την κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

