Στο στόχαστρο παραπληροφόρησης η πρώτη γυναίκα επικεφαλής της γαλλικής εσωτερικής ασφάλειας
Ψευδείς ισχυρισμοί για παραίτηση της Σελίν Μπέρτον, δεσμοί με φιλορωσικά δίκτυα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/11/sto-stoxastro-paraplhroforhshs-h-prwth-gynaika-epikefalhs-ths-gallikhs-eswterikhs-asfaleia
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels