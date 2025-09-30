



Στολίσκος «Global Sumud»: Πλησιάζει στη Γάζα εν μέσω απειλών αναχαίτισης από το Ισραήλ

Τα πλοία της ανθρωπιστικής νηοπομπής συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το Ισραήλ διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψει τη διέλευσή τους. Εντάσεις γύρω από τον ρόλο της Ιταλίας και την ασφάλεια του πληρώματος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/29/stoliskos-global-sumud-plhsiazei-sth-gaza-en-mesw-apeilwn-anaxaitishs-apo-to-israhl

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή