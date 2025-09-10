



Στολίσκος για τη Γάζα: Οι διοργανωτές καταγγέλλουν επίθεση με drone

Βίντεο που αναρτήθηκαν στους λογαριασμούς του Παγκόσμιου Στόλου Sumud στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή που το κεντρικό σκάφος χτυπήθηκε από ψηλά από ένα φωτεινό ιπτάμενο αντικείμενο – Διαψεύδουν οι αρχές της Τυνησίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/09/stoliskos-gaza-ploio-tynhsia-drone

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή