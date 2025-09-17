Στάθης Αλεξόπουλος: Είμαι εμπορικός καλλιτέχνης – Θέλω η τέχνη να μπαίνει σε όλα τα σπίτια





Στο νέο επεισόδιο του The Greatest Stories για το CNN Greece, η Σοφία Μαυραντζά συναντά έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής τέχνης: Τον γλύπτη Στάθη Αλεξόπουλο.

Ο Στάθης Αλεξόπουλος δεν περίμενε ποτέ πως ένα χαμένο καλοκαίρι θα τον οδηγούσε στη μεγάλη του αγάπη: Tη γλυπτική. Από τα πρώτα του χρόνια στην Αλεξανδρούπολη, ζωγράφιζε με πάθος στρατιώτες και σκηνές από την καθημερινότητα. Ώσπου, σχεδόν τυχαία, βρέθηκε στη Σχολή Μαρμαρογλυπτικής της Τήνου και εκεί «μαγεύτηκε», όπως λέει, από τη δύναμη της ύλης.

Σήμερα, με έργα που κοσμούν δημόσιους χώρους αλλά και ιδιωτικές συλλογές, ο Αλεξόπουλος μιλά για τη γλυπτική ως μια «σωματική και πνευματική πάλη», όπου η υπομονή, η τεχνική και το πάθος βαδίζουν χέρι-χέρι. Το αντιφασιστικό μνημείο του Παύλου Φύσσα ξεχωρίζει ως σταθμός στην πορεία του, ενώ μικρότερης κλίμακας δημιουργίες, όπως το γλυπτό Love Me, τον έφεραν πιο κοντά στο ευρύ κοινό.

