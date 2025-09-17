Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο εμβληματικός αστέρας του Χόλιγουντ
Αφήνει τεράστια παρακαταθήκη ως ηθοποιός και σκηνοθέτης
