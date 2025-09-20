



Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας – Αναχαιτίστηκαν από το ΝΑΤΟ

Κλήθηκε στο Ταλίν ο Ρώσος επιτετραμμένος – Έντονες αντιδράσεις μετά την τρίτη παραβίαση σε βάρος κράτους μέλους του ΝΑΤΟ από την Ρωσία τις τελευταίες ημέρες

