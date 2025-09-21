



Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση μεγάλης κλίμακας της Μόσχας – Νέα πλήγματα στα ρωσικά διυλιστήρια

Η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους προς εννέα περιοχές της Ουκρανίας. Εν τω μεταξύ, το Κίεβο έπληξε δύο ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου

