Πρώτο κουδούνι στα σχολεία της Ουγγαρίας με τον Ράμπο, τον σκύλο-ήρωα
Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε για 1,5 εκατομμύριο μαθητές – Δωρεάν βιβλία, υποστήριξη για γεύματα και μαθήματα αποδοχής της διαφορετικότητας από την αστυνομία
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/01/prwto-koydoyni-sta-sxoleia-ths-oyggarias-me-ton-rampo-ton-skylo-hrwa
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels