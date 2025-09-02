



Πρώτο κουδούνι στα σχολεία της Ουγγαρίας με τον Ράμπο, τον σκύλο-ήρωα

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε για 1,5 εκατομμύριο μαθητές – Δωρεάν βιβλία, υποστήριξη για γεύματα και μαθήματα αποδοχής της διαφορετικότητας από την αστυνομία

