Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος σπάει όλα τα ρεκόρ: Κολύμπησε για μια συνεχόμενη εβδομάδα στην πισίνα

Στο 15ο επεισόδιο του Act for Earth-The Podcast, «Ιστορίες από τα βάθη της ψυχής», η Λέτα Γκαρέτσου συζητά με τον Σπύρο Χρυσικόπουλο, κολυμβητή υπερασποστάσεων.

Κολυμπάει για ώρες, σε πισίνα αλλά και θάλασσα. Διανύει αποστάσεις που δεν χωρά ανθρώπινος νους. Έχει σπάσει παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες κολυμπώντας 151 χιλιόμετρα σε πισίνα, ενώ έχει καταφέρει να κολυμπήσει από τη Ρόδο στο Καστελλόριζο.

Ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής υπερασποστάσεων, Σπύρος Χρυσικόπουλος αφηγείται όσα έχει βιώσει μέσα στο νερό. Τις όμορφες στιγμές αλλά και τις σκοτεινές, εκείνες που είναι γεμάτες παραισθήσεις και πόνο. Μια ιστορία γεμάτη θάρρος και επιμονή.

