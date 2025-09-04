



Ο Πούτιν πρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι «αν έρθει στη Μόσχα»

Ο Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι ανοιχτός σε μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Ζελένσκι στην ρωσική πρωτεύουσα, ενώ ο Τραμπ πιέζει για πρόοδο στο τέλος του ολοκληρωτικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, που διανύει πλέον το τέταρτο έτος του.

