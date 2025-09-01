



Ο παγκόσμιος στολίσκος Sumud αναχώρησε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου

Είκοσι πλοία με περισσότερα από 300 μέλη πληρώματος, μεταξύ των οποίων η Greta Thunberg και ο ηθοποιός Liam Cunningham, απέπλευσαν την Κυριακή από το λιμάνι της Βαρκελώνης προς τη Γάζα για να δημιουργήσουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο και να καταγγείλουν αυτό που περιγράφουν ως γενοκτονία.

