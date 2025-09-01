



Ο Ντόναλντ Τουσκ και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκαν στα πολωνο-λευκορωσικά σύνορα

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έφτασαν στα πολωνο-λευκορωσικά σύνορα την Κυριακή. Κύριο θέμα συζήτησης είναι η άμυνα και η ασφάλεια, καθώς και το πρόγραμμα προτιμησιακών δανείων SAFE.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/31/o-ntonalnt-toysk-kai-h-oyrsoyla-fon-nter-laien-synanth8hkan-sta-polwno-leykorwsika-synora

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή