Ο Κίρ Στάρμερ καλεί το Εργατικό Κόμμα σε ενότητα για να «αποκρούσουν» την άνοδο του Νάιτζελ Φάρατζ
Ο Στάρμερ απηύθυνε έκκληση στους συναδέλφους του από το Εργατικό Κόμμα να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, εν μέσω της απειλής του Νάιτζελ Φάρατζ και του κόμματος Reform UK, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων
