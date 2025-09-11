



Ο Βρετανός Ρος Έτζλι είναι ο πρώτος που κολύμπησε γύρω από την Ισλανδία

Ο Βρετανός κολυμβητής έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε γύρω από ολόκληρο το νησί της Ισλανδίας, ολοκληρώνοντας μια πρόκληση τεσσάρων μηνών σε παγωμένες θάλασσες.

