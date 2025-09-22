



Ουκρανία: Ένας νεκρός, οκτώ τραυματίες – Ζελένσκι: «Πάνω από 1.500 drones σε μία εβδομάδα»

Η Μόσχα εξαπέλυσε νέο μπαράζ επιθέσεων με ιρανικά drones, την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά αυστηρότερες κυρώσεις και αποκαλύπτει τη χρήση ξένων εξαρτημάτων στη ρωσική πολεμική μηχανή

