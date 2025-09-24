



Οι μεταφορές του μέλλοντος: Η Μαδρίτη δοκιμάζει το πρώτο λεωφορείο χωρίς οδηγό «made in Spain»

Η ισπανική πρωτεύουσα παρουσίασε το πρώτο αυτόνομο λεωφορείο με επιβάτες. Ενα πιλοτικό έργο που όχι μόνο φέρνει πιο κοντά την κινητικότητα του μέλλοντος, αλλά δείχνει μια πιθανή λύση στην έλλειψη οδηγών

