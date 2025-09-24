



Ντόναλντ Τραμπ προς Ευρώπη: «Οι χώρες σας καταστρέφονται» – Η αναφορά στην Ελλάδα

Στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, ο Τραμπ προειδοποίησε την Ευρώπη ότι οι πολιτικές για τη μετανάστευση και το κλίμα καταστρέφουν την κληρονομιά της και προκαλούν μια «ανεπανόρθωτη καταστροφή».

