



ΝΑΤΟ: Ανακοίνωσε τη δημιουργία Ανατολικής Φρουράς (Eastern Sentry) για την προστασία έναντι της Μόσχας

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ εξέφρασαν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς την Πολωνία μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η λεγόμενη πρωτοβουλία Eastern Sentry θα ενισχύσει την ανατολική πτέρυγα.

