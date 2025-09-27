



Μπήκαν οι βάσεις για το «αντι-drone τείχος» της ΕΕ – Δέκα κράτη μέλη στην πρώτη σύνοδο

Το τείχος των μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα επικεντρωθεί στην ανίχνευση και την επέμβαση, δήλωσε ο επίτροπος Άμυνας μετά την τηλεδιάσκεψη – Ο ρόλος -κλειδί της Ουκρανίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/26/anti-ntrooyn-teixos-ee-deka-krath-melh-proth-synodos

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή