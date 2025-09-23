



Μολδαβία: 74 συλλήψεις για συνωμοσία που υποστηρίζεται από τη Ρωσία – Στόχος η διατάραξη των εκλογών

Η διαδικτυακή παραπληροφόρηση με στόχο την απαξίωση της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης της Μολδαβίας αυξάνεται ενόψει των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών της 28ης Σεπτεμβρίου

Πηγή