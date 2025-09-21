Με την διαμεσολάβηση του Κατάρ αφέθηκαν ελεύθεροι οι βρετανοί που κρατούνταν από τους Ταλιμπάν
Η οικογένεια των ηλικιωμένων εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς την Ντόχα και το Λονδίνο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/20/me-thn-diamesolabhsh-toy-katar-afe8hkan-eley8eroi-oi-bretanoi-poy-kratoyntan-apo-toys-tali
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels