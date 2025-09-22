Με προσάρτηση της Δυτικής Όχθης απειλεί Ισραηλινός υπουργός μετά την αναγνώριση κράτους Παλαιστίνης
Καναδάς, Αυστραλία και Βρετανία προχώρησαν σε συντονισμένη αναγνώριση την Κυριακή
