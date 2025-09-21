Ματαιώνονται δεκάδες κυριακάτικες πτήσεις από τις Βρυξέλλες λόγω της κυβερνοεπίθεσης

Ματαιώνονται δεκάδες κυριακάτικες πτήσεις από τις Βρυξέλλες λόγω της κυβερνοεπίθεσης

Καθυστερήσεις και προβλήματα καταγράφηκαν επίσης σε Βερολίνο και Λονδίνο

