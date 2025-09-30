



Μέτρα κατά των πλημμυρών: Πόσο εφικτή είναι η προληπτική προστασία των πόλεων

Μπορούν να προληφθούν οι πλημμύρες; Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς Smart Regions, επισκεπτόμαστε ένα χωριό στη λεκάνη απορροής του ποταμού Έλβα, όπου οι πλημμύρες γίνονται όλο και πιο ακραίες λόγω της κλιματικής αλλαγής, για να μάθουμε από πρώτο χέρι για τα μέτρα ελέγχου των πλημμυρών

Σε συνεργασία με the European Commission

