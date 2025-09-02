



Μάνφρεντ Βέμπερ: «Η Ευρώπη πρέπει να αμυνθεί απέναντι στη Ρωσία»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος καλεί σε κοινή ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική μετά το περιστατικό με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τις καταγγελίες για παρεμβολή της Ρωσίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/01/manfrent-bemper-prepei-na-yperaspistoyme-toys-eaytoys-mas-apenanti-stis-rwsikes-ex8ropr

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή