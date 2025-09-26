Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης: Το RΕ:KRETE είναι μια μουσική μυσταγωγία που ξεκινά από την Κρήτη





Κάνε Subscribe στο CNN Greece: https://bit.ly/CNNGreeceYT

Μια «μουσική μυσταγωγία» που ξεκινάει από την Κρήτη και σύντομα θα ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ελλάδα: το φεστιβάλ RΕ:KRETE συνδυάζει την κρητική παράδοση με τον ηλεκτρονικό ήχο και ένα ιδιαίτερο σκηνικό στο Ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου.

Ο συνδιοργανωτής του, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, μιλά στο CNN Greece για τη φιλοσοφία του εγχειρήματος, τη θερμή ανταπόκριση του κόσμου, αλλά και το όραμα να «ταξιδέψει» πέρα από τα όρια της Κρήτης.

Ακολούθησε μας:

Official website: https://bit.ly/CNNGreeceWebsite

Instagram: https://bit.ly/CNNGreeceInstagram

TikTok: https://bit.ly/CNNGreeceTikTok

Facebook: https://bit.ly/CNNGreeceFacebook

LinkedIn: https://bit.ly/CNNGreeceLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/CNNGreeceTwitter

Pinterest: https://bit.ly/CNNGreecePinterest

#cnngreece #episkinis #ΚωνσταντινοςΚεφαλογιαννης

Πηγή