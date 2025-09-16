



Κεφάλια χοίρων έξω από τζαμιά στο Παρίσι: Γαλλική έρευνα συνδέει ξένους υπηκόους και διερεύνηση πιθανής ξένης ανάμειξης

Δύο αλλοδαποί φέρονται πίσω από την επίθεση, ενώ η Γαλλία εξετάζει προηγούμενα περιστατικά που ενδέχεται να σχετίζονται με ξένη επιρροή, ενδεχομένως από τη Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/15/kefalia-xoirwn-e3w-apo-tzamia-sto-parisi-gallikh-ereyna-syndeei-3enoys-yphkooys-kai-diere

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή