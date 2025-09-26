Καταστροφικές πλημμύρες στην Ταϊβάν μετά το σπάσιμο φράγματος
Στην επαρχία Χουάλιεν συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης – Ο απολογισμός των νεκρών αναθεωρήθηκε σε 17
