Κάρμεν Ρουγγέρη: Τα παιδιά να ζήσουν την παιδικότητά τους – Κάθε ρυτίδα έχει την αξία της





Κάνε Subscribe στο CNN Greece: https://bit.ly/CNNGreeceYT

Στο νέο επεισόδιο του The Greatest Stories για το CNN Greece, η Σοφία Μαυραντζά συναντά μια γυναίκα-κεφάλαιο για την πολιτιστική ζωή της χώρας. Μια πρωτοπόρο που άνοιξε την παιδική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, καθήλωσε γενιές θεατών και έμαθε στα παιδιά ότι το θέατρο μπορεί να είναι μαγικό, συγκινητικό, διδακτικό -και βαθιά ποιοτικό. Την Κάρμεν Ρουγγέρη.

Μέσα από μια αφήγηση που ακουμπά τρυφερά στα παιδικά της χρόνια, στη γλώσσα της καρδιάς της (το θέατρο), στη μητρότητα, στις σπουδές, στο έργο της και στις αρχές που μεταφέρει αδιαπραγμάτευτα στο κοινό της, η Κάρμεν Ρουγγέρη παραδίδει μια συνέντευξη γεμάτη αλήθεια και ουσία.

Για τον αγαπημένο της σύζυγο Ανδρέα Κουλουμπή, που έφυγε τον περασμένο Οκτώβριο από τη ζωή, η Κάρμεν Ρουγγέρη δήλωσε: «Ήταν ένα ταπεινός, μεγάλος καλλιτέχνης και εγώ φανατική του θαυμάστρια. Μου λείπει η συντροφιά του, ήταν ένα κινητό λεξικό, διάβαζε ένα βιβλίο την ημέρα».

Ένα επεισόδιο που αξίζει να παρακολουθήσεις ως παιδί -ή ως ενήλικας που θέλει να ξαναθυμηθεί τη μαγεία της παιδικής σκηνής.

Ακολούθησε μας:

Official website: https://bit.ly/CNNGreeceWebsite

Instagram: https://bit.ly/CNNGreeceInstagram

TikTok: https://bit.ly/CNNGreeceTikTok

Facebook: https://bit.ly/CNNGreeceFacebook

LinkedIn: https://bit.ly/CNNGreeceLinkedIn

Twitter: https://bit.ly/CNNGreeceTwitter

Pinterest: https://bit.ly/CNNGreecePinterest

#cnngreece #GreatestStories #ΚαρμενΡουγγερη

Πηγή