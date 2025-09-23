



Ιταλία: Απεργία για τη Γάζα – Ζητούν από τη Μελόνι να διάκοψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαμαρτυρία που έχουν ποτέ οργανώσει τα ιταλικά συνδικάτα. Θέλουν να στηρίξουν τους άμαχους, καθώς και την διεθνή

ανθρωπιστική αποστολή του στολίσκου Global Sumud που προσπαθεί να μεταφέρει βοήθεια

