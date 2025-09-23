Ισραηλινό πλήγμα drone στο Λίβανο σκότωσε τουλάχιστον πέντε άτομα





Πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους τρία παιδιά, αναφέρει το υπουργείο Υγείας

Ο Λίβανος κατηγορεί το Ισραήλ ότι συνεχίζει να παραβιάζει την ισχύουσα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που έχει συναφθεί με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, καθώς οι ισραηλινές επιδρομές συνεχίζουν να στοχεύουν σχεδόν καθημερινά τις θέσεις του νότιου Λιβάνου.

