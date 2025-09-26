Ισραήλ: Διαδηλωτές ζητούν την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα
Εκκλήσεις προς τον Ντόναλντ Τραμπ ενόψει συνάντησής του με τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/25/israhl-diadhlwtes-zhtoyn-thn-apeley8erwsh-omhrwn-apo-th-gaza
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels