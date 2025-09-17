



Θα υλοποιηθεί η εταιρική σχέση ΕΕ-Mercosur;

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Mercosur προβλέπει τη δημιουργία της μεγαλύτερης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο. Χρειάστηκαν 25 χρόνια για να επιτευχθεί μια συμφωνία που βρίσκεται τώρα στο τραπέζι προς κύρωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/16/8a-ylopoih8ei-h-etairikh-sxesh-ee-mercosur

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή