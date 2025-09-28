



Η Global Sumud Flotilla συνεχίζει την αποστολή προς τη Γάζα-Η Frontex δεν θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη

Η αποστολή για να σπάσει την πολιορκία του Ισραήλ συνεχίζεται αλλά χωρίς το Family Boat, το οποίο παραμένει στα ανοιχτά της Κρήτης λόγω σοβαρής βλάβης. Μετά από πιέσεις της Ρώμης, δέκα Ιταλοί αποχώρησαν, αλλά οι περισσότεροι αποφάσισαν να συνεχίσουν

