



Η Ρωσία εξαπολύει τρίτη μεγάλης κλίμακας επίθεση στην Ουκρανία αυτή την εβδομάδα, πλήττοντας την Οδησσό και τη Χερσώνα

Η Μόσχα συνεχίζει να εντείνει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία ενώ ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο ρωσικός στρατός υφίσταται "βαριές απώλειες" στην περιοχή Ποκρόφσκ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/08/31/h-rwsia-e3apolyei-trith-megalhs-klimakas-epi8esh-sthn-oykrania-ayth-thn-ebdomada-plhttont

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή