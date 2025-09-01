



Η Λιθουανία εγκατέστησε τα λεγόμενα "δόντια του δράκου" στα σύνορα με τη Ρωσία

Η Λιθουανία εγκατέστησε "δόντια του δράκου" – πυραμίδες σχεδιασμένες να σταματούν τα τανκς – στα σύνορα με το ρωσικό Königsberg. "Τα εγκατεστημένα φράγματα αποτελούν μόνο μέρος ενός μεγαλύτερου, ολοκληρωμένου συστήματος", δήλωσε ο – δήλωσε ο διοικητής του λιθουανικού στρατού Raimundas Vaiksnoras.

