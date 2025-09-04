



Η Κομισιόν σε θέση άμυνας για τη συμφωνία εμπορίου με τις ΗΠΑ

Σφοδρές αντιδράσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Νέες απειλές δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ προκαλούν ανησυχία στις Βρυξέλλες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2025/09/03/h-komision-se-8esh-amynas-gia-th-symfwnia-emporioy-me-tis-hpa

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή