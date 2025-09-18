



Η Κομισιόν πρότεινε τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

Επιβολή κυρώσεων και κατά δύο ακροδεξιών υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου.- Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα», δήλωσε η Κ. Κάλας

