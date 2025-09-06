



Η Κομισιόν παίρνει αποστάσεις από τους ισχυρισμούς της αντιπροέδρου της ότι «το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα»

Η Τερέζα Ριμπέρα άσκησε έντονες επικρίσεις στις Βρυξέλλες για τη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, αλλά στην ομιλία της Πέμπτης ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποίησε δημόσια τον όρο γενοκτονία με αποτέλεσμα την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ που την αποκάλεσε «φερέφωνο της Χαμάς»

