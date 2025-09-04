Η Κομισιόν ξεκινά τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–Mercosur
Η Γαλλία παραμένει ο βασικός αντίπαλος – Δέσμευση της Επιτροπής για προστασία των πιο ευαίσθητων αγορών
