



Η απόφαση για τον κλιματικό στόχο 2040 μετατίθεται — Έντονες αντιδράσεις για το «-90%»

Η Δανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ήθελε ψήφιση στις 18 Σεπτεμβρίου, αλλά κράτη-μέλη ζητούν περισσότερο χρόνο — επίφοβη η χρήση διεθνών πιστώσεων άνθρακα και ο αντίκτυπος στην ανταγωνιστικότητα

